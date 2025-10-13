На Киевщине пьяный водитель на переходе сбил пожилого пешехода. Подробности ДТП и фото
В Обуховском районе Киевской области водитель легковушки на пешеходном переходе сбил пожилого мужчину. Как оказалось, злоумышленник сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. По этому факту начато досудебное расследование.
Что известно
По словам правоохранителей, на днях на одной из улиц в городе Обухов произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 42-летний водитель автомобиля ЗАЗ сбил 76-летнего пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
"В результате ДТП, пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. По результатам медицинского освидетельствования у злоумышленника (водителя авто. – Ред.) обнаружено 0,69 промилле алкоголя в крови", - уточнили в пресс-службе.
Нарушителя задержали – по факту ДТП с пострадавшим, совершенным в состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины),начато досудебное расследование. Виновному грозит лишение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.
Ситуация с аварийностью
В Белоцерковском районе Киевской области произошло ДТП с участием легковушки и маршрутного автобуса. В результате столкновения один человек погиб, есть пострадавшие.
Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в течение сентября 2025 года на дорогах произошло 191 ДТП с пострадавшими. К сожалению, эти аварии унесли жизни 17 человек.
