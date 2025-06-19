На Киевщине поезд недалеко от станции сбил насмерть мужчину. Подробности трагедии и фото

В Бориспольском районе Киевской области недалеко от станции Бобрик поезд сбил мужчину. От полученных травм он погиб на месте происшествия.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства трагического случая установят следователи.

По словам правоохранителей, к ним поступила информация о том, что 18 июня в 19:35 в селе Шевченково, недалеко от станции Бобрик, под колеса поезда попал мужчина.

"По предварительной информации, 42-летний гражданин переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Машинист применил звуковой сигнал и экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. От полученных травм мужчина погиб на месте", – уточнили в пресс-службе.

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, что привело к гибели человека, открыто уголовное производство (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области поезд сбил мужчину, который пересекал пути. От полученных травм он погиб на месте происшествия.

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