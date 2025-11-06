На Киевщине мужчина угнал авто и разбил его. Подробности дела и фото

В Броварском районе Киевской области задержали мужчину, который, по информации следствия, угнал легковушку возле станции зарядки электромобилей. Затем злоумышленник не справился с управлением машины и протаранил забор.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Подробности преступления

По словам правоохранителей, к ним обратился житель поселка Барышевка, который сообщил, что обнаружил отсутствие собственной машины.

"Правоохранители установили, что ночью злоумышленник заметил вблизи зарядной станции для электромобилей припаркованный автомобиль Renault. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, мужчина открыл незапертую дверь машины, сел в салон и уехал", – рассказали в пресс-службе.

Двигаясь в направлении города Березань, мужчина не справился с управлением и протаранил забор. Злоумышленника нашли и задержали – им оказался 25-летний житель области, который в момент совершения преступления был в состоянии алкогольного опьянения.

По факту угона авто (ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование. Кроме того, на мужчину выписали штрафы, в частности за управление авто в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен) и нарушение ПДД, что привело к аварии (штраф 850 гривен).

