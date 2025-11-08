На Киевщине мужчина ногами сбил флажки с именами Героев в центре города. Видео

В Белой Церкви Киевской области мужчина ногами сбил несколько флажков с именами Героев, погибших за территориальную целостность и независимость Украины. На инцидент оперативно отреагировали правоохранители.

Видео дня

После проверки происшествия будет дана правовая квалификация. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.

Пренебрежение к Героям

В пятницу, 7 ноября, пресс-служба Белоцерковской МТГ опубликовала видео, на котором можно увидеть, как неизвестный мужчина выходит из здания, подходит к месту чествования Героев, отдавших свои жизни за Украину и ногами сбивает несколько именных флажков. После этого нарушитель сразу уходит.

Со своей стороны на происшествие оперативно отреагировали в полиции Киевской области. Там отметили, что инцидент произошел вблизи помещения Белоцерковского горсовета.

"Неизвестный повредил установленные именные флажки по погибшим воинам Украины. Правоохранители зарегистрировали сведения в единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях", – уточнили в пресс-службе.

Личность нарушителя была установлена – им оказался 38-летний местный житель. Его доставили в Белоцерковское управление полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ирпене Киевской области женщина на Аллее памяти Героев била кулаком портреты погибших защитников Украины. Кроме того, она показывала им средний палец.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!