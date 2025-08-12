Под Киевом женщина била кулаком портреты погибших защитников Украины: в полиции отреагировали. Видео

В Ирпене Киевской области женщина на Аллее памяти Героев била кулаком портреты погибших защитников Украины. Кроме того, она показывала им средний палец.

Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях. Делом уже занялись правоохранители.

Что известно

"Неадекватная женщина в центре Ирпеня бьет портреты погибших защитников показывая им средний палец. Люди рядом сказали, что она уже не первый раз так себя ведет", – говорится в сообщении.

На опубликованной записи видно как женщина проходит вдоль стендов с портретами погибших защитников Украины, а затем внезапно бьет один из них кулаком и показывает средний палец.

Реакция правоохранителей

В пресс-службе полиции Киевщины OBOZ.UA подтвердили информацию об инциденте на Аллее памяти Героев в Ирпене и уточнили, что уже установили личность нарушительницы.

"Сегодня (12 августа. – Ред.), во время мониторинга социальных сетей, в одной из групп телеграмм-канала полицейские обнаружили видео, на котором женщина в центре города Ирпень совершает неправомерные действия в отношении портретов погибших защитников в российско-украинской войне. Правоохранители прибыли на место происшествия и установили личность правонарушительницы. Ею оказалась 45-летняя местная жительница", – отметили правоохранители.

Сейчас по данному факту внесены сведения в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. Обстоятельства – устанавливаются.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали киевлянку, которая совершала хулиганские действия на Аллее Героев. В частности, она пыталась разбросать цветы и успела повредить несколько фото погибших защитников, установленных на клумбе.

