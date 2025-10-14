На Киевщине легковушка вылетела на обочину, 'проскочила' между деревьев и перевернулась: есть пострадавшая. Подробности и фото

В Обуховском районе Киевской области легковушка на скорости вылетела на обочину и перевернулась. В результате ДТП пострадала пассажира автомобиля.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

"В селе Германовка (Киевская область) на перекрестке дорог произошло дорожно-транспортное происшествие. Предварительно правоохранители установили, что 23-летний водитель автомобиля Opel не выбрал безопасную скорость движения,в результате чего машина выехала на обочину и перевернулась", – рассказали в пресс-службе.

В результате аварии 24-летняя пассажирка автомобиля получила травмы – ее госпитализировали в медицинское учреждение.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее пострадавшему повреждения средней тяжести ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

Стоит добавить, что на опубликованных полицией фото можно увидеть последствия ДТП – легковушка чудом "проскочила" между двумя деревьями и перевернулась, остановившись в нескольких сантиметрах от стены здания.

Ситуация с аварийностью

В Белоцерковском районе Киевской области произошло ДТП с участием легковушки и маршрутного автобуса. В результате столкновения один человек погиб, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в течение сентября 2025 года на дорогах произошло 191 ДТП с пострадавшими. К сожалению, эти аварии унесли жизни 17 человек.

