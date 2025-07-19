На днях собирался в отпуск: в Донецкой области погиб молодой воин из Киевской области. Фото

Защищая Украину, погиб в бою с врагом молодой защитник из города Обухов Киевской области Богдан Карпович. На защиту родной земли он добровольно стал еще в 2022-м году, воевал под Бахмутом, на Харьковщине и Донетчине.

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За годы войны Богдан был не раз был ранен, но возвращался к побратимам на передовую, он несколько дней не дожил до отпуска. О Герое рассказали в Обуховской громаде.

"Обуховская громада провела в последний путь молодого воина, солдата, водителя пулеметного отделения пулеметного взвода стрелковой специализированной роты стрелкового специализированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Богдана Артемовича Карповича... Известие о гибели Богдана отозвалась жгучей болью в сердцах родных и всех, кто знал и уважал его. Ведь этот хороший, приветливый, веселый и коммуникабельный парень любил свою семью, имел много друзей, и, конечно, еще был только в самом начале своей жизни", – говорилось в сообщении, опубликованном на сайте Обуховского городского совета.

Как рассказали на малой родине Героя, родился он 19 мая 2002 года в Обухове. После завершения обучения в Обуховском академическом лицее №3 реализовал свою любовь к точным наукам – и поступил в Киевский техникум электронных приборов, который закончил по специальности "электронные коммуникации и радиотехника".

Когда юноша служил срочную службу в Вооруженных силах Украины – Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Летом 2022-го Богдан, как рассказывают на его малой родине, решил подписать контракт с Вооруженными силами. Воевал в районе Бахмута, где тогда шли ожесточенные бои с россиянами.

"Боевые задачи выполнял в должности пулеметчика, командира БТР. Был награжден медалью "За службу Украине". Во время боевых действий в одной из горячих точек, к сожалению, медаль сгорела в танке, а сам Богдан получил ранение. Подлечившись, снова вернулся в зону боевых действий. Теперь уже на Харьковское направление. Здесь снова был награжден медалью "Защитнику Отечества", и снова получил ранение, а после лечения – еще одно. По состоянию здоровья был направлен на реабилитацию. А дальше – новый контракт, и снова Богдан попадает на фронт", – рассказали в Обуховской громаде.

После подписания нового контракта служил молодой обуховец в должности водителя подразделения, связанного с управлением дронами. Он, рассказывают земляки защитника, помимо прочих задач, вывозил с поля боя погибших и раненых побратимов.

"Служил честно, имел благодарности от командования. Близким не особо рассказывал о своей службе. Говорил, что все у него хорошо. Собирался на днях в отпуск. Последний раз выходил на связь 4 июля, а 6-го июля погиб вблизи населенного пункта Константиновка Краматорского района Донецкой области. Вот и вся биография. Боевой путь и линия жизни оказались у Богдана слишком короткими. Он многое не успел: мечтал стать поваром, купить мотоцикл, любил детей, но семью также не успел создать", – говорят в Обуховском городском совете.

В вечность Герой ушел 23-летним. Дома его ждали родители и две сестрички.

Простились с Богданом Карповичем в Обухове 14 июля.

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