Вступила в ряды ВСУ в 18 лет: в Николаеве попрощались с военной Еленой Лукой. Фото

В Николаеве 18 июля состоялось прощание с погибшей 19-летней военнослужащей Еленой Лукой. Девушка умерла в результате ранения, полученного во время штурмовых действий армии РФ.

Видео дня

Об этом сообщает "Суспільне Миколаїв". Елена вступила в ряды Вооруженных сил Украины 27 марта 2024 года, когда ей было всего 18. По словам родных, она никому не сообщала о своем решении – заключила контракт и отправилась на обучение самостоятельно.

"Сама пошла, никому не сказала, подписала контракт. Узнали уже, когда поехала на учебу", – рассказала родственница девушки Алена.

Елена служила в воинской части А7282 внешним пилотом БПЛА. 13 июля 2025 года она погибла на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания.

Церемония прощания состоялась в церкви Святых Петра и Павла в Николаеве. Почтить память военной пришли ее родные, друзья и побратимы.

Елену Луку похоронили с воинскими почестями на Матвеевском кладбище. Ей было всего 19 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный, студент столичного Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова Вячеслав Боженко. Сердце мужественного воина остановилось 16 июля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!