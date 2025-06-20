УкраїнськаУКР
русскийРУС

В Киеве "любитель дрифта" на BMW устроил опасное шоу возле ТРЦ: как его наказали. Фото и видео

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
3,1 т.
В Киеве 'любитель дрифта' на BMW устроил опасное шоу возле ТРЦ: как его наказали. Фото и видео

В Киеве правоохранители привлекли к ответственности 24-летнего "любителя дрифта". Водитель BMW устроил опасное "шоу" среди припаркованных машин возле ТРЦ Ретровиль.

Видео дня

Нарушителю ПДД выписали сразу два штрафа и изъяли у него легковушку. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции

"Во время мониторинга интернета работники полиции обнаружили видео, на котором водитель опасно управлял автомобилем, дрифтуя на парковке возле ТРЦ в Подольском районе столицы", – рассказали в пресс-службе.

В Киеве "любитель дрифта" на BMW устроил опасное шоу возле ТРЦ: как его наказали. Фото и видео

На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть, что водитель легковушки BMW устроил опасное "шоу" среди припаркованных авто, дрифтуя среди них.

Как отметили в полиции, они оперативно установили личность нарушителя – им оказался 24-летний мужчина, на которого патрульные полицейские составили два административных материала.

В Киеве "любитель дрифта" на BMW устроил опасное шоу возле ТРЦ: как его наказали. Фото и видео
В Киеве "любитель дрифта" на BMW устроил опасное шоу возле ТРЦ: как его наказали. Фото и видео
В Киеве "любитель дрифта" на BMW устроил опасное шоу возле ТРЦ: как его наказали. Фото и видео

За управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством (штраф 3400 гривен) и за невыполнение водителями требований об остановке (штраф 51 тысяча гривен). Также сотрудники районного управления полиции изъяли автомобиль.

В Киеве "любитель дрифта" на BMW устроил опасное шоу возле ТРЦ: как его наказали. Фото и видео

Со своей стороны первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий уточнил, что водитель вел себя агрессивно и грубо нарушал общественный порядок. А транспортное средство имело признаки подделки номеров агрегатов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители остановили еще одного любителя быстрой езды. Водитель автомобиля Tesla "летал" по городу со скоростью 191 км/ч.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!