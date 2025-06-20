В Киеве 'любитель дрифта' на BMW устроил опасное шоу возле ТРЦ: как его наказали. Фото и видео

В Киеве правоохранители привлекли к ответственности 24-летнего "любителя дрифта". Водитель BMW устроил опасное "шоу" среди припаркованных машин возле ТРЦ Ретровиль.

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Нарушителю ПДД выписали сразу два штрафа и изъяли у него легковушку. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции

"Во время мониторинга интернета работники полиции обнаружили видео, на котором водитель опасно управлял автомобилем, дрифтуя на парковке возле ТРЦ в Подольском районе столицы", – рассказали в пресс-службе.

На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть, что водитель легковушки BMW устроил опасное "шоу" среди припаркованных авто, дрифтуя среди них.

Как отметили в полиции, они оперативно установили личность нарушителя – им оказался 24-летний мужчина, на которого патрульные полицейские составили два административных материала.

За управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством (штраф 3400 гривен) и за невыполнение водителями требований об остановке (штраф 51 тысяча гривен). Также сотрудники районного управления полиции изъяли автомобиль.

Со своей стороны первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий уточнил, что водитель вел себя агрессивно и грубо нарушал общественный порядок. А транспортное средство имело признаки подделки номеров агрегатов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители остановили еще одного любителя быстрой езды. Водитель автомобиля Tesla "летал" по городу со скоростью 191 км/ч.

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