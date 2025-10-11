Мог потерять половину инвесторских средств: что известно о Константине Ганиче, которого нашли мертвым в Lamborghini в Киеве

Предприниматель и блогер Константин Ганич (Кудо) известен не только как бизнесмен, который занимался криптовалютой, но и как владелец элитных суперкаров. Кроме того, он был директором общественной организации и директором компании, которая, в частности, занималась вспомогательной деятельностью в сфере образования.

OBOZ.UA собрал всю информацию, которая есть сейчас о блогере. Полицейские расследуют все обстоятельства его смерти.

Что известно

Константин Ганич (Кудо) – известный криптопредприниматель и блогер. За его страницей в соцсети Instagram следят более 61 тысячи подписчиков. Утром субботы, 10 октября, появилась информация о том, что в Оболонском районе Киева в салоне автомобиля Lamborghini Urus нашли тело мужчины, который, по информации следствия, совершил самоубийство. Как сообщил OBOZ.UA информированный источник, погибшим оказался именно Ганич. Как нам стало известно, погибший перед смертью сообщил своей девушке, что у него появились серьезные финансовые проблемы.

Согласно данным Youcontrol, он является директором Общественной организации "Ассоциации трейдеров Украины", главный офис которой расположен в Киеве. Также он имеет 25% компании ООО "ТСТА КОНСАЛТИНГ". Согласно опубликованной информации, ООО "ТСТА КОНСАЛТИНГ" – была основана в сентябре 2023 года. Ее направление – вспомогательная деятельность в сфере образования. Это издание справочников и каталогов, другого программного обеспечения, производство кино- и видеофильмов, телевизионных программ и прочее. Ее чистая прибыль в 2024 году составила всего 97 тысяч гривен.

Кроме того, блогер известен, как владелец элитных авто. Так, в апреле на улицах Киева заметили новенький Ferrari 296 GTB – это гибридный суперкар, выпущенный итальянским производителем в 2023 году (модель впервые сошла с конвейера в 2021). Как впоследствии выяснили СМИ, его приобрел Ганич. Автомобиль стоит на рынке от 342 до 371 тысячи долларов (в зависимости от модификации и опций). Кроме космической суммы за авто, он еще и заплатил 115 тысяч гривен за "жирные" номера – AA0001CX.

По информации СМИ, в ночь перед его гибелью на крипторынке произошли рекордные ликвидации, падение некоторых активов достигало 99%. Он мог потерять половину собственных и инвесторских средств. Всего около 7 миллионов долларов инвесторов было в доверительном управлении у "Кудо". Ранее мужчина рассказывал, что терял до 1,3 миллиона долларов, но впоследствии возвращал эти деньги инвесторам.

Как сообщал OBOZ.UA, известный предприниматель Константин Ганич, тело которого нашли на Оболони в Киеве, в последнем видео рассказывал о том, что настоящая жизнь криптотрейдера может быть другой, чем тот показывает. По его словам, "картинка и реальность отличаются".

