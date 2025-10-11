'Картинка и реальность отличаются': о чем было последнее видео Кости Ганича в Instagram и почему он покончил с жизнью

Известный криптопредприниматель Константин Ганич, тело которого нашли на Оболони в Киеве, в последнем видео рассказывал о том, что настоящая жизнь криптотрейдера может быть другой, чем тот показывает. По его словам, "картинка и реальность отличаются".

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано на странице блогера в соцсети Instagram. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства его смерти.

Что известно

"Картинка отличается. Есть трейдеры, я на них подписан, смотрю – у него "Майбахи", "Бентли" и все остальное. А когда в жизни встречаешься и узнаешь – то в аренде, то в лизинге, там деньги должен. Картинка и реальность – она очень отличается и скорее всего из-за этого теперь хочет соответствовать своей картинке и начинает искать множество каких-то доходов с минимальным приложением усилий. По факту, ты когда начинаешь понимать рынок или хотя бы себя и как действовать на этом рынке, то ты без особых усилий начинаешь масштабировать свой доход. Это действительно так", – сказал Ганич.

Добавим, перед смертью известный криптопредприниматель Константин Ганич написал своей девушке. По его словам, у него возникли финансовые проблемы.

Что предшествовало

В Оболонском районе Киева в салоне автомобиля Lamborghini Urus нашли тело мужчины, который, по информации следствия, совершил самоубийство. Как сообщил OBOZ.UA информированный источник, погибшим оказался предприниматель и блогер Константин Ганич.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 24 сентября возле одного из общежитий обнаружили тело 16-летней девушки. По предварительной информации, она выпала из окна.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!