Многодетный предприниматель из Киева организовал схему заработка на уклонистах. Подробности и фото

Правоохранители Киева задержали предпринимателя, который, по информации следствия, за вознаграждение обещал довезти уклониста до границы с Румынией в багажнике микроавтобуса. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 4 тысячи долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Схема уклонения от мобилизации

По словам правоохранителей, они разоблачили противоправные действия 37-летнего киевлянина-предпринимателя, который организовал незаконную переправку военнообязанных мужчин в соседние страны.

Злоумышленник, имея трех малолетних детей и возможность выезжать за пределы страны, находил "клиентов" среди своих знакомых и за вознаграждение в 4 тысячи долларов обещал обеспечить им незаконное пересечение государственной границы Украины.

"Так, делец обещал перевезти военнообязанного мужчину до границы с Румынией, спрятав его среди вещей в багажном отделении микроавтобуса, а дальше "клиент" должен был самостоятельно пешком пересечь границу Украины", – уточнили в пресс-службе.

"Бизнесмена" задержали с поличным – во время получения части вознаграждения от клиента в сумме 2 тысяч долларов. По данному факту начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали мужчину, который, по информации следствия, помогал уклонистам незаконно пересечь границу в обход пунктов пропуска. Стоимость "услуг" злоумышленника составляла 20 тысяч долларов США с человека.

