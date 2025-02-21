Много песка и мало деревьев: как выглядела Оболонь в Киеве в 1980-х годах. Архивные фото

Оболонь в столице известна в летописях еще во времена Киевской Руси, стоянки первобытного человека здесь существовали еще в IV тысячелетии до нашей эры. В 1980-х годах ее активно застраивали, а чтобы предотвратить подтопления – береговую линию значительно подняли.

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Старые фото были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". В наши дни этот район сильно изменился.

"Оболонь, 1980-е годы. Стандартными советскими высотками район начали застраивать с 1967 года. А чтобы предотвратить подтопления, строители искусственно подняли береговую линию на 4-6 метров", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть Оболонь с разных ракурсов, в частности со стороны Северного моста. Кроме того, на одном из фото можно увидеть, как выглядело то место, где сегодня создан парк "Наталка" и построена набережная с элитными частными домами.

Напомним, официальной датой основания города Припять считается 4 февраля 1970 года. Это был один из самых комфортных населённых пунктов, где не знали слова "дефицит", а для отдыха жителей создали все необходимые условия.

Напомним, Оболонская набережная является одним из любимых мест отдыха не только местных жителей, но и всех киевлян. Но в начале 1990-х годов это место было почти не обустроено, а на месте современного пляжа росли деревья.

Как сообщал OBOZ.UA, железнодорожный вокзал на Дарнице в Киеве построили в конце 19-го века, благодаря чему эта местность превратилась в известное место отдыха и дачный поселок. Само здание благодаря своему интерьеру и окружающему лесу выглядело как сказочный дом.

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