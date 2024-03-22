Местами дождь и до +13°С: прогноз погоды по Киевской области на 23 марта

В Киеве и Киевской области в субботу, 23 марта, местами по области небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +13°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 23 марта по Киевщине. Облачно с прояснениями. Местами по области небольшой дождь. Температура ночью 1-6°С тепла, днем 8-13°С; в Киеве ночью 3-5°С тепла, днем 11-13°С", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Укргидрометцентре, в субботу по Киевщине будет преобладать теплая погода с дневной температурой до 12°С, однако уже в воскресенье в результате прохождения атмосферного фронта с запада ожидаем дождь и дневная температура снизится до 7°С тепла и будет в этих пределах до вторника.

"Далее ожидаем снова повышения температуры и весенней погоды", – добавили синоптики.

Напомним, февраль 2024 года в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых в столице после 2002 года. В течение месяца было зафиксировано восемь температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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