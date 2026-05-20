Кратковременные дожди и грозы: прогноз погоды по Киевской области на 21 мая

В Киевской области в четверг, 21 мая, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди, грозы. Воздух в регионе максимально прогреется до +28°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 21 мая по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы. Температура по области ночью 12-17°С, днем 23-28°С; в Киеве ночью 12-17°С, днем 25-27°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, ясная погода продержится в Киеве совсем недолго в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Ночью, возможно, пройдет мелкий дождь. Весь день, начиная с утра, пройдет без осадков.

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

