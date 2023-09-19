Кратковременные дожди и до +24°С: прогноз погоды по Киевской области на 20 сентября

В Киеве и Киевской области в среду, 20 сентября, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Воздух в регионе максимально прогреется до +24°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 20 сентября по Киевщине. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Температура по области ночью 12-17°С, днем 19-24°С; в Киеве ночью 14-16°С, днем 20-22°С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 20 сентября в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. К вечеру сильный дождь, который начнется после обеда, должен ослабеть.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023 вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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