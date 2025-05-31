Клумбы и деревья вместо фонтанов: каким был Майдан Независимости в Киеве в мае 1962. Уникальные фото

Майдан Независимости – самая известная площадь Киева, которую можно назвать одним из центров общественной и политической жизни Украины. В 1910-х годах здесь вместо памятника Архистратигу Михаилу и ТЦ были клумбы и деревья.

Видео дня

Старые снимки опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев исторический". В наши дни эта локация выглядит иначе.

"Майский пейзаж нынешнего Майдана Независимости. 1962 год", – говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях можно увидеть главную площадь Киева с разных ракурсов. В частности, локации возле Главпочтамта раньше была проездной и не только для общественного транспорта. Вместо фонтанов - большие клубы, а вдоль дороги – росли деревья.

Майдан Независимости – центральная площадь Киева. До конца X века эта местность, как и весь нынешний Крещатик, называлась Перевисищем и была болотом. Там, где теперь начинается Софийская улица, были Лядские ворота, которые вели в Верхний город. В конце XVIII - начале XIX века он представлял собой пустырь – так называемое Козье болото. К нему подходили оборонительные валы, у подножия которых была насыпана плотина и стояла водяная мельница.

Напомним, старые фото дают нам невероятную возможность заглянуть в историю Киева и увидеть его с разных ракурсов. Например, как в 1911 году на рынке торговали уличной едой.

Харьковская площадь – первая, которая встречает жителей и гостей Киева, которые приезжают в город со стороны Борисполя. Благодаря уникальному снимку мы можем увидеть, как она выглядела в 1970-х годах.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом центре Киева можно найти уникальный погреб, который построили в 1713 году для Михайловского Златоверхого монастыря. Он не только сохранился до наших дней, но и до сих пор выполняет свою функцию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!