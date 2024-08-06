Уже построили 27 метров новой конструкции тоннеля: Кличко проверил ремонт участка между станциями "Демеевская" и "Лыбидская". Фото

В Киеве круглосуточно продолжаются восстановительные работы на перегоне между станциями "Демеевская" и "Лыбидская". В частности, специалисты уже построили 27 метров новой конструкции тоннеля.

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Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Строители делают все, чтобы возобновить движение поездов на этом участке в начале осени.

"Проверил, как продолжаются восстановительные работы на перегоне между станциями "Демеевская" и "Лыбидская". Они проходят круглосуточно. В частности, специалисты выполнили все стабилизационные мероприятия по укреплению конструкций, химическое укрепление грунтов и обустроили водопонижающие скважины. Разработали котлован с тремя ярусами крепежа. Продолжаются работы по усилению туннельной оправы и устройству гидроизоляции тоннеля", – рассказал Кличко.

Мэр Киева добавил, что на завершающем этапе находятся работы по возведению фактически новой части тоннеля. Специалисты уже построили 27 метров новой конструкции прямоугольной формы и усилили прилегающие к ней участки с обеих сторон (общей длиной более 50 метров).

Также идет полная замена всех коммуникаций и уже выполняют работы по укладке нового рельсового полотна. На поверхности над туннелем начали работы по благоустройству.

"После завершения ремонта перед полноценным возобновлением движения осуществят тестовые пуски поездов. Специалисты делают все, чтобы возобновить движение поездов на участке до начала осени", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева во вторник, 6 августа, произошла авария с участием грузовика и легковушки. В результате ДТП погиб водитель последнего авто.

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