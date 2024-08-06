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Уже построили 27 метров новой конструкции тоннеля: Кличко проверил ремонт участка между станциями "Демеевская" и "Лыбидская". Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
1,4 т.
Мэр проверил ремонт участка между станциями 'Демеевская' и 'Лыбидская'

В Киеве круглосуточно продолжаются восстановительные работы на перегоне между станциями "Демеевская" и "Лыбидская". В частности, специалисты уже построили 27 метров новой конструкции тоннеля.

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Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Строители делают все, чтобы возобновить движение поездов на этом участке в начале осени.

"Проверил, как продолжаются восстановительные работы на перегоне между станциями "Демеевская" и "Лыбидская". Они проходят круглосуточно. В частности, специалисты выполнили все стабилизационные мероприятия по укреплению конструкций, химическое укрепление грунтов и обустроили водопонижающие скважины. Разработали котлован с тремя ярусами крепежа. Продолжаются работы по усилению туннельной оправы и устройству гидроизоляции тоннеля", – рассказал Кличко.

Уже построили 27 метров новой конструкции тоннеля: Кличко проверил ремонт участка между станциями "Демеевская" и "Лыбидская". Фото
Уже построили 27 метров новой конструкции тоннеля: Кличко проверил ремонт участка между станциями "Демеевская" и "Лыбидская". Фото
Уже построили 27 метров новой конструкции тоннеля: Кличко проверил ремонт участка между станциями "Демеевская" и "Лыбидская". Фото

Мэр Киева добавил, что на завершающем этапе находятся работы по возведению фактически новой части тоннеля. Специалисты уже построили 27 метров новой конструкции прямоугольной формы и усилили прилегающие к ней участки с обеих сторон (общей длиной более 50 метров).

Также идет полная замена всех коммуникаций и уже выполняют работы по укладке нового рельсового полотна. На поверхности над туннелем начали работы по благоустройству.

Уже построили 27 метров новой конструкции тоннеля: Кличко проверил ремонт участка между станциями "Демеевская" и "Лыбидская". Фото
Уже построили 27 метров новой конструкции тоннеля: Кличко проверил ремонт участка между станциями "Демеевская" и "Лыбидская". Фото
Уже построили 27 метров новой конструкции тоннеля: Кличко проверил ремонт участка между станциями "Демеевская" и "Лыбидская". Фото
Уже построили 27 метров новой конструкции тоннеля: Кличко проверил ремонт участка между станциями "Демеевская" и "Лыбидская". Фото

"После завершения ремонта перед полноценным возобновлением движения осуществят тестовые пуски поездов. Специалисты делают все, чтобы возобновить движение поездов на участке до начала осени", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева во вторник, 6 августа, произошла авария с участием грузовика и легковушки. В результате ДТП погиб водитель последнего авто.

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