Кличко раскритиковал неудовлетворительные темпы ремонта и строительства укрытий в районах Киева: освоено только 20% средств. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел укрытия в Соломенском районе, которые находятся в ненадлежащем состоянии. В этом году город выделил 4 млрд грн на строительство новых и ремонт защитных сооружений, но пока использовано только около 20% средств.

Об этом киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Столица продолжает развивать необходимую инфраструктуру для обеспечения мер безопасности.

Что известно

"Выехали вместе с главами районов столицы осмотреть укрытия в Соломенском районе, которые находятся в ненадлежащем состоянии и требуют благоустройства и обустройства для пребывания в них людей во время воздушных тревог. Киев не прекращает работу для улучшения технического состояния существующего фонда защитных сооружений и расширяет сеть укрытий за счет новых помещений. Особенно в спальных районах и тех, что удалены от станций метрополитена", – написал Кличко.

Мэр уточнил, что сегодня в столице есть более 4350 объектов-укрытий. Разных по типу, собственности и техническим характеристикам. Из них государственной формы собственности – 696, коммунальной – 2576, частной – 1084.

По его словам, с начала полномасштабной войны в Киеве отремонтировали почти 2,5 тыс. укрытий и убежищ. На это город направил почти 3,4 млрд грн. Средства выделяют райгосадминистрациям столицы, которые, собственно, организуют и отвечают за ремонты.

"В этом году Киев выделил более 4 млрд грн на строительство новых и ремонт, в том числе капитальный, существующих простейших укрытий и защитных сооружений. Однако на сентябрь, то есть за 8 месяцев, из всего объема средств районами освоено только 819 млн грн. То есть – примерно 20%! Обратился к главам районов ответственно отнестись к своим обязанностям, в частности, по обустройству укрытий. Будем делать такие проверки и в других районах", – подчеркнул Кличко.

Он уточнил, неудовлетворительные темпы использования выделенных средств на обустройство укрытий в Соломенском, Деснянском, Голосеевском районах.

