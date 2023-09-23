Открыли в 1902 году, а на вызовы ездили санитарные кареты: история первой станции скорой медицинской помощи в Киеве. Фото

В столице 30 июня 1902 года открыли Киевскую станцию скорой медицинской помощи, транспорт которой тогда составляли три медицинских кареты. Однако уже через 11 лет на вызовы к пациентам так же выезжали 2 санитарных автомобиля.

Фото и история были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев исторический". В 1932 году была создана первая специализированная акушерская бригада.

"Киевская станция скорой медицинской помощи была основана 30 июня 1902 года по инициативе союза киевских врачей, которая называлась "Спасательной". В штат станции входил: главный врач, 8 дежурных врачей, один главный, четыре старших и три младших санитара, три конюха, дворник, курьер", – рассказали в сообществе.

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Находилась станция по улице Пироговской, 6. Вторым ее помещением была усадьба по улице Владимирской, 33. До конца 1902 года на станции было три медицинских карета "Лорек и Ко", в 1913 году были приобретены первые 2 санитарных автомобиля.

"А к 1941 г. станция уже имела 46 автомобилей, в штате станции работало 115 врачей, которые обслуживали 23 бригады. Первые специализированные бригады начали функционировать еще в довоенные годы: в 1932 году была создана первая акушерская бригада, в 1934 – первая педиатрическая", – уточнили участники сообщества.

Напомним, в Днепровском районе Киева, в одном из дворов, возвышается обычный, на первый взгляд, холм. Однако старожилы рассказывают, что когда-то здесь было древнее кладбище, и после его уничтожения этот квартал получил название "На гробах", а рядом происходит много ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве есть микрорайон, более известный среди местных жителей как Немецкий квартал. Свое название эта локация, как и дома, получили благодаря пленным немцам, которые строили эти здания после Второй мировой войны.

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