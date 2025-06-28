Киев накрыла гроза с громом и градом: из-за непогоды приспустят главный флаг страны. Фото и видео

Киев и области в субботу, 28 июня, накрыла гроза, местами с градом. В результате непогоды местами немного подтопило улицы и временно ухудшилась видимость на дорогах.

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Об этом сообщили в социальных сетях. В регионе объявлен І уровень опасности, желтый.

"Ливень с градом и громом накрыл столицу и область. Град не маленький такой, но быстро тает", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия непогоды, в частности, размер градин. Кроме того, из-за осадков зафиксированы небольшие подтопления улиц в отдельных районах области и столицы.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, в Киеве из-за прогнозируемой непогоды временно приспустят главный флаг Украины. По прогнозам Укргидрометцентра до конца суток 28 июня и в течение суток 29 июня в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. По информации КО "Киевзеленстрой", чтобы избежать повреждений полотнища, флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в воскресенье, 29 июня, облачно с прояснениями, без осадков, синоптики предупредили о сильных порывах ветра. Воздух в регионе максимально прогреется до +26°С.

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