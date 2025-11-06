Как выглядел Центральный железнодорожный вокзал во время немецкой оккупации Киева в 1942-1943 годах. Уникальные фото

Центральный железнодорожный вокзал Киева считается главными воротами города. На старом снимке мы можем увидеть, как выглядело здание во время немецкой оккупации города в 1942-1943 годах.

Архивное фото было опубликовано в сообществе "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. Здание сохранилось несмотря на боевые действия и бомбардировки столицы во время Второй мировой войны.

Вокзал во время немецкой оккупации

"Киевский железнодорожный вокзал во время Второй мировой войны, 1942 год. Колоризованное фото показывает вокзал в годы немецкой оккупации", – говорится в сообщении.

В сообществе напомнили, что в те годы станция была важным транспортным узлом и символом разрушенного и оккупированного Киева. Фасад тогда еще нового здания поврежден взрывами и обстрелами, а вдоль перронов передвигаются преимущественно товарные вагоны для военных или эвакуационных перевозок. На табличке вокзала – немецкая надпись Kiew Hbf, отражающая реалии оккупационного режима.

Пространство вокруг и сам вокзал в те годы оказались в водовороте трагедии – город понес огромные потери, а вокзал стал свидетелем массовой эвакуации, депортаций и горьких изменений в повседневной жизни киевлян. Стоит добавить, что уже в 1943 году здание вокзала выглядело еще хуже – заброшенным и запустелым.

"Киев-Пассажирский" – внеклассная пассажирская железнодорожная станция Юго-Западной железной дороги, главная железнодорожная станция Киева. Входит в состав Киевского железнодорожного узла.

