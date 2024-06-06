Известна со времен Киевской Руси: архивные фото и история одной из старейших площадей столицы

Почтовая площадь в Киеве одна из старейших в столице. В древности она была заселена купцами, ведущими здесь торговлю.

Архивные фото и историю в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. Торговые поселения на этой локации были здесь еще в IV веке.

"Почтовая площадь – одна из старейших в Киеве. В древности площадь была заселена купцами, ведущими здесь торговлю. Свое современное название площадь получила только в 50-х годах ХІХ века благодаря возведению здесь Почтовой станции", – рассказал Степанец.

Экскурсовод добавил, что уже в 1957-1961 годах здесь был построен Речной вокзал с характерной башней, возвышающейся над площадью в форме мачты парусного судна. В двухэтажном здании вокзала размещались билетные кассы, почта, телеграф, гостиница и ресторан.

Напомним, Дарница в Киеве впервые в документах упоминается в 1509 году. В конце ХІХ века здесь построили вокзал, а сама местность превратилась в известное место отдыха киевлян и дачный поселок.

В 1870 году в Киеве был открыт Центральный железнодорожный вокзал. Его первое здание было построено из желтого кирпича в древнеанглийском готическом стиле.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1960-х годах набережная возле Почтовой площади и Днепровские утесы в Киеве выглядели несколько иным. А пляжи на Трухановом острове были значительно больше.

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