Инициативные группы, сборы и полиция: как в Киеве во время войны пытаются сменить управляющие компании в ЖК

В Киеве в ЖК "Покровский Посад" возник конфликт между соседями. Одни жильцы выступили за создание ОСББ и замену управляющей компании от застройщика на другую. А остальные жильцы считают, что нужно все оставить по-прежнему. В результате на собрании страсти жильцов накалились до такого уровня, что пришлось даже вызывать полицию.

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Жильцы разделились на два лагеря. Одна часть жителей выступает за создание ОСББ, другие полагают, что под этим поводом происходит рейдерский захват привлекательного бизнес-объекта.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Хотели поменять управляющую компанию

Интересная история произошла в ЖК "Покровский Посад". Это элитный комплекс из трех 23-этажек, расположенный в исторической части Киева – на Подоле.

Как рассказал нам один из жителей ЖК, однажды в их домах появилась некая инициативная группа из числа владельцев нескольких квартир. Они заявили, что хотят создать в "Покровском Посаде" ОСББ, а также заменить компанию, которая занимается обслуживанием комплекса.

"В принципе нас устраивало то, как работала наша управляющая компания. Однако инициативные соседи почему-то были не довольны. Они убеждали, что есть другая компания "Домолад", которая будет обслуживать дома дешевле и лучше. Правда, за счет чего предполагалось сэкономить, толком объяснить не могли", – рассказывает житель.

16 июля во дворе дома решили провести общее собрание, где обговорить вопрос создания ОСББ. Причем "охранять" мероприятие даже наняли "титушек". Хотя никто ни на кого нападать не собирался.

"Дело в том, что среди жильцов мнения разделились, и тех, кто выступал за перемены, было намного меньше, чем тех, кто был против. Но организаторов это не смущало. Когда люди на собрании высказывали свое мнение, никто их особенно и не слушал. Продолжали зачитывать все по протоколу, все шло как по ноткам. Тогда несогласные жильцы возмутились и вызвали полицию. Несогласные жильцы собрали свои подписи, которых оказалось больше положенных 50%+1 голос. Фактически они не дали этим захватчикам закончить задуманное", – продолжает житель ЖК.

Организаторы поняв, что из-за сопротивления жителей их планам сбыться не суждено, заявили, что нужного количества голосов так и не собрали, и ушли.

Пробелы в законодательстве

Правда, жители не исключают, что это не последняя попытка захватить управление домами в таком привлекательном месте.

"Дело в том, что подобные компании работают в одной связке с другой компанией, которая предоставляет услуги по созданию ОСББ инициативным группам из числа жителей ЖК, консультирует их, помогает с оформлением документов. Возможно, они находят недовольных жильцов в разных ЖК и предлагают им создать ОСББ и заодно поменять управляющую компанию", – предполагает наш собеседник.

Правда, по словам жильцов, на этот раз схема не прошла и "Домолад" вынужден был отказаться от этого "проекта".

А изюминка подобных ситуаций состоит в том, что недавно изменилось законодательство по ОСББ. И теперь не только решения принимаются фактически половиной жителей – 50% + 1 голос – но еще и регистратору подаются документы без опросников, в которых каждый жилец ставит свою подпись. Таким образом невозможно проверить, например, кто голосовал – хозяин квартиры или арендатор. Тем более во время войны часть людей выехала за границу, и им не до собраний в своем ЖК.

Жители должны договориться

В компании "Домолад" говорят, что в ЖК "Покровский Посад" есть две группы людей – одни за создание ОСББ, другие против. И это противостояние мешает им решить вопрос об ОСББ и переходе на самообслуживание.

В компании считают, что это противники ОСББ накаляли страсти и хотели сорвать общее собрание.

"Мы не знаем чей там был умысел, но это была четкая акция для того, чтобы саботировать проведение сборов и создание ОСББ в интересах жителей. Мотивы нам не понятны, мы не хотим вникать. Потому что когда такие ситуации возникают, то лучше отойти в сторону, чтобы не заляпаться грязью. Наша репутация стоит дороже", – пояснили в компании.

Также там отметили, что готовы работать в разных условиях, но только если все происходит адекватно по отношению к жильцам и к их компании.

"Мы не можем решать за жильцов как им будет лучше. Они сами должны проголосовать за создание ОСББ и вести диалог. А принимать участие в разборках нам не интересно. В 90% случаев все проходит мирно. Обычно жильцы не довольны работой управляющей компании или повышением тарифов. Большинство жителей решает, что надо все брать в свои руки и выбирают себе другую компанию, но это делают жильцы, а не застройщик. После этого обращаются к нам за помощью. Но такого как в "Покровском Посаде" у нас еще не было", – отмечают в "Домолад".

Также в компании уверяют, что жильцы дома на них вышли сами, вероятно, узнав о них из интернета.