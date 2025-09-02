Хотел эксклюзивное видео: в Киеве нашли студента, который устроил гонки по эскалатору станции метро 'Арсенальная'. Фото

Правоохранители Киева установили личность парня, который устроил опасный заезд на велосипеде по эскалатору станции метро "Арсенальная". Им оказался 22-летний студент.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. "Экстремалу" грозит административная ответственность.

Как рассказали правоохранители, во время мониторинга сети интернет они обнаружили видео, на котором парень ехал на велосипеде по эскалатору станции метро "Арсенальная".

Полицейские оперативно установили личность нарушителя – им оказался 22-летний местный житель, студент столичного университета.

"В погоне за "эксклюзивными" видео он пренебрег личной безопасностью и безопасностью других пассажиров", – отметили в пресс-службе.

Правоохранители составили в отношении молодого человека административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях – мелкое хулиганство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток. Окончательное решение будет принимать суд.

В Киеве парень на высокой скорости проехался на велосипеде по эскалатору самой глубокой станции столичного метрополитена "Арсенальной". Во время выполнения опасного трюка чудом никто не пострадал.

Как сообщал OBOZ.UA, на синей линии столичного метро 19-летний парень травмировался в тоннеле. Блогер пытался поразить своих подписчиков, снимая видео, но зацепился и упал.

