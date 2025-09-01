В Киеве парень устроил экстремальные гонки на самой глубокой станции метро Европы: его ищет полиция. Видео

В Киеве парень на высокой скорости проехался на велосипеде по эскалатору самой глубокой станции столичного метрополитена "Арсенальной". Во время выполнения опасного трюка чудом никто не пострадал.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано на странице пользователя glebushhhh в соцсети Instagram. "Экстремала" уже ищут правоохранители.

Что известно

"Спуск на байке на самую глубокую в мире станцию метро "Арсенальная". Общая длина эскалаторного спуска составляет около 102,4 м. Пешком занимает 6 минут. На байке получилось немного быстрее", – говорится в подписи к ролику.

На опубликованной записи можно увидеть, как парень, начинает спускаться на велосипеде по эскалатору на очень большой скорости. На второй его части, уже почти у платформы, он сбавил скорость из-за девушки, которая также спускалась вниз. Во время спуска можно услышать, как дежурная по станции вызвала полицейского из-за этого нарушителя.

В пресс-службе столичной полиции нам подтвердили информацию о происшествии и добавили, что сейчас правоохранители устанавливают личность велосипедиста и его местонахождение.

Чрезвычайные происшествия в метро

В Киеве правоохранители подземки привлекли к ответственности двух зацеперов. Парня и несовершеннолетнюю девушку сняли с поезда на одной из станций метро, когда они катались, стоя на сцепке между вагонами.

Как сообщал OBOZ.UA, на синей линии столичного метро 19-летний парень травмировался в тоннеле. Блогер пытался поразить своих подписчиков, снимая видео, но зацепился и упал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!