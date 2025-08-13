'Грушки', 'Погоня': в Киеве зарегистрировали петицию о переименовании восьми станций метро

В Киеве предложили переименовать восемь станций метрополитена. В частности предлагается называть "Тараса Шевченко" – "Подольская" из-за ее расположения в этой исторической местности столицы.

Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Киевсовета. Чтобы электронное обращение рассмотрели депутаты, оно должно набрать 6 тысяч голосов за 60 суток со дня регистрации.

"Эта петиция имеет целью устранение топонимической путаницы в системе Киевского метрополитена, возникающей из-за несоответствия названий некоторых станций их реальному географическому расположению. Такая ситуация дезориентирует жителей и, особенно, гостей города, а также мешает эффективной навигации. С целью установления логических и интуитивно понятных названий, предлагаем переименовать следующие станции согласно представленному списку", – говорится в сообщении.

Так, автор обращения предложил переименовать станцию "Берестейская" на "Грушки", обосновывая это тем, что это название соответствует исторической местности, где она расположена.

Станцию "Дарница" на "Детский мир" – потому что рядом находится здание магазина, которое является модернистским памятником архитектуры и является известным локальным ориентиром. Название же "Дарница" предлагается дать будущей станции метро, которая будет расположена непосредственно возле одноименного железнодорожного вокзала, для устранения топонимической путаницы.

Станцию "Черниговская" на "Парк Киото" – из-за расположенного рядом одноименного места отдыха.

"А нынешнее название является неактуальным, поскольку станция не является конечной и не имеет прямого отношения к направлению на Чернигов и нет топонимов, соответствующих этому названию", – добавил автор петиции

Станцию "Лесная" на "Броварская" – для обеспечения четкой навигации для пассажиров, потому что рядом находится дорога, ведущая в город Бровары.

Станцию "Минская" киевлянин предложил переименовать в "Погоня" обосновывая это тем, что такое название чтит белорусский народ в его стремлении к свободе и многочисленных белорусских добровольцев, которые с оружием в руках защищают суверенитет Украины.

Кроме того, предлагается дать новое название станции "Тараса Шевченко" – "Подольская". Это обосновывается автором документа тем это тем, что она расположена на Подоле.

Станцию "Красный хутор" хотят переименовать в "Никольский лес", потому что это название, согласно тексту петиции, является прямым отражением местности, где она расположена и, которая на 75% окружена лесом.

Будущую станцию "Мостицкая" предлагается назвать "Беличье поле" из-за того, что такое название соответствует реальному ее расположению рядом с одноименной исторической местностью.

Ну и электродепо "Дарница" предложено переименовать в "Левобережное". Это обосновывается тем, что это название соответствует реальному расположению депо, недалеко от станции "Левобережная".

