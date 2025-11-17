Элитарный некрополь и первый капитальный мост: в сети опубликовали уникальную панораму Киева 1888 года. Фото

Старые снимки дарят нам возможность заглянуть в историю Киева и увидеть знакомые места, какими они были много лет назад. В частности, фотография 1888 года сохранила до нас панораму с видом на Аскольдову могилу и Николаевский цепной мост.

Видео дня

Уникальное фото опубликовали в сообществе проекта "Спрага": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. В наши дни эта локация выглядит совсем иначе.

Взгляд в прошлое

"Аскольдова могила и вид на Николаевский цепной мост. Оригинальное фото 1888 года", – говорится в сообщении.

Опубликованный снимок можно считать уникальным. Во-первых, мы можем хорошо рассмотреть, как тогда выглядела Аскольдова могила. Эту местность давно связывали с легендой об убийстве Аскольда (а иногда и Дира). По летописи, Аскольда похоронили именно на этом месте.

Кладбище здесь существовало с конца XVIII до начала XX в. В 1715 году территория вокруг старой Никольской церкви стала кладбищем – сначала сугубо монастырским, а в 1786 году – общегородским. Кладбище на Аскольдовой могиле было значительно меньше Байкового, но не уступало ему по элитарности некрополя.

Кроме того, на заднем плане можно увидеть первый капитальный мост через Днепр – Николаевский цепной. Он не сохранился до наших дней – впоследствии примерно на этом же месте построили мост Метро. Кстати, опоры Цепного моста можно увидеть и в наши дни, когда уровень воды в Днепре максимально низкий.

Немного истории столицы

В 1852 году Киев посетил британец Роджер Фентон. Именно фотограф-новатор сделал серию снимков, на которых впервые зафиксированы виды столицы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1972 году на Контрактовой площади велись активные работы по строительству синей ветки столичного метрополитена. Однажды специалисты на глубине наткнулись на остатки улицы и домов времен Киевской Руси.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!