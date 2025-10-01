Его жизнь оборвалась в борьбе за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Юрий Бригинец. Фото
Во время выполнения боевого задания на Покровском направлении погиб военный из Обухова Киевской области Юрий Бригинец. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 30 сентября 2024 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Вечная память и слава Герою!
Печальная весть
"С глубокой скорбью сообщаем о гибели Защитника Украины Бригинца Юрия Леонидовича, 1975 года рождения. Сержанта, старшего стрелка-оператора 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко", – говорится в сообщении.
Герой погиб 30 сентября 2024 года во время выполнения боевого задания в результате вражеского огневого удара вблизи населенного пункта Красногоровка Покровского района Донецкой области. Его жизнь оборвалась в борьбе за свободу, достоинство и независимость нашей страны.
"Тяжелый процесс идентификации длился почти год. И только теперь мы можем собраться и с достоинством провести нашего Защитника в последний путь, чтобы его душа нашла вечный покой на родной украинской земле... Выражаем искренние соболезнования брату Василию, всем родным, друзьям и побратимам", – добавили в пресс-службе.
Герои войны в Украине
В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб полицейский из Киева Николай Видомский. Без отца остались две дочери.
Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания в Донецкой области оборвалась жизнь военного из Белой Церкви Киевской области Николая Кубрака. С 13 октября 2023 года защитник Украины считался пропавшим без вести, и только сейчас стало известно о его гибели.
