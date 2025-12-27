'Двигатель от дрона в детской комнате': мужчина рассказал о прямом попадании в дом в Киеве. Видео

В ночь на 27 декабря россияне массированно атаковали Киев и область беспилотниками и ракетами. В одном из домов произошло прямое попадание "Шахеда", к счастью обошлось без пострадавших.

Видео дня

Житель рассказал подробности той ужасной атаки. Об этом сообщает Радио Свобода

По словам Александра, от трагических последствий его спасло бетонное перекрытие.

"Бетонное перекрытие, оно в принципе и спасло. Бросился, уже на полу, в стенах везде осколки стекла торчат. Боженька уберег меня, накрыл меня чудо-покрывалом. Схватил собаку и выходить. Двигатель от "Шахеда" в детской комнате лежал...", – отметил мужчина.

Он добавил: повезло, что дети и жена поехали на рождественские праздники к теще.

Рядом с домом, куда попал дрон, находится дом престарелых.

"Хорошо, что не попало в дом на повороте, там дом пожилых людей. Если бы туда попало, сгорели бы заживо. Людей 20 трупов было бы", – рассказал он.

Александр добавил, что все имущество в его доме уничтожил пожар.

"Сгорело все под ноль, все вещи детские... Если бы это был обломок – это одно, а это прямой прилет, детонация, взрыв внутри. И где здесь военный объект? Что мы сделали?" – спрашивает он.

Что предшествовало

В ночь на 27 декабря российская оккупационная армия устроила массированную комбинированную атаку на Киев – с использованием баллистики, крылатых ракет и ударных БПЛА. Пострадали по меньшей мере 30 человек, среди них двое детей, также есть жертва. Известно о падении обломков в нескольких локациях и пожар на СТО в Голосеевском районе города.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 декабря российские оккупанты атаковали Киевскую область. Под ударами врага оказались объекты критической инфраструктуры, промышленность и жилье людей в нескольких районах области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!