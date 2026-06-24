Дождь и сильная жара: прогноз погоды по Киевской области на 25 июня

В Киевской области в четверг, 25 июня, переменная облачность, синоптики прогнозируют небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в регионе достигнет +29 °С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5–10 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 25 июня по территории Киевской области. Переменная облачность. Ночью без осадков, днём местами небольшой кратковременный дождь. Температура по области ночью 15–20°С, днем 24–29°С; в Киеве ночью 18–20°С, днем 26–28°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, от облаков, которые появятся до рассвета, уже утром не останется и следа – до самого вечера в Киеве будет держаться ясная погода. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца этой зимы были холоднее нормы, а количество осадков за эту календарную зиму составило 112 мм, что соответствует 91% климатической нормы.

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