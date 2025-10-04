До сих пор работает: в Киеве можно увидеть уникальный 99-летний вагон-снегоочиститель. Фото и видео

В Киеве зимой можно будет увидеть уникальный вагон-снегоочиститель. Он был построен в 1926 году и до сих пор используется по назначению.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на "Киевпастранс". До наших дней сохранился старый снимок этого транспорта.

Что известно

"В столице провели средний ремонт старейшего вагона-снегоочистителя на базе Дарницкого трамвайного депо. Снегоочистители – важная часть зимней инфраструктуры города, обеспечивающая бесперебойное движение трамваев зимой. Во время снегопадов они первыми выходят на линию и расчищают трамвайные пути от снежных наметов", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в "Киевпастрансе", одному из таких вагонов в 2026 году исполняется 100 лет. Несмотря на почтенный возраст, он продолжает должным образом выполнять свои функции.

Чтобы подготовить старейший его к работе в зимний период, работники отремонтировали щеточный привод (двигатель) и токоприемник (пантограф), модернизировали мотокомпрессор, выполнили малярные работы. Также специалисты провели ремонт и полную диагностику электрооборудования, восстановили кузов и механическое оборудование.

"Вагоны-снегоочистители обслуживают трамвайные маршруты как на правом, так и на левом берегу столицы. Благодаря их работе пассажирские вагоны работают без задержек и безопасно перевозят горожан в любую погоду", – говорится в сообщении.

Стоит добавить, что согласно информации специализированного портала transphoto, этот вагон был построен на Киевском заводе электротранспорта (ранее завод имени Домбаля).

