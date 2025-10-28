Долгое время была скрыта от людей: в Киеве нашли уникальную мозаику. Фото и видео

В Днепровском районе столицы во время ремонтных работ в супермаркете нашли уникальную мозаику. Она долгое время была скрыта от людей, но теперь ее может увидеть любой желающий.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила исследовательница монументального искусства Эльмира Эттингер. Увидеть красоту можно на улице Гродненской.

Что известно

"За последние десятилетия мы потеряли безумное количество роскошных интерьеров, богато украшенных монументальными и декоративными произведениями именитых художников. Только к 1500-летию Киева (праздник отмечался в 1982 году. – Ред.) все области Украины подарили городу по заведению. Со своим оформлением. Из них сохранили свою аутентику только 3. А сколько таких магазинов было", – написала Эттингер.

По словам исследовательницы, одна из сетей супермаркетов проводила ремонт в помещении в местности старая Дарница на улице Гроденской, 1/35. Во время работ специалисты нашли под старыми конструкциями старую мозаику, которая прекрасно сохранилась. Она была здесь еще с тех времен, когда на этом месте появился гастроном.

Супермаркет решил не только оставить ее, но и подсветить для того, чтобы красоту могли увидеть покупатели.

"Люди подходят, прикасаются, фотографируют. Они сделали себе еще одну туристическую точку, которых в этом районе очень мало. Теперь люди будут заходить смотреть на нее и автоматически покупать что-то вкусненькое", – добавила Эттингер.

На опубликованных исследовательницей фото и видео можно увидеть, что на панно изображена украинка среди золотых колосьев пшеницы.

Как сообщал OBOZ.UA, на станции киевского метрополитена "Тараса Шевченко" можно увидеть уникальный барельеф Кобзаря. Скульптор, как человек с юмором, специально вылепил усы поэта таким образом, чтобы казалось, что они развеваются ветерком, когда проезжают поезда подземки.

