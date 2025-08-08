Был верным сыном Украины: на фронте погиб военный с Киевщины Андрей Салий. Фото

На Сумщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Обухова Киевской области Андрей Салий. Сердце мужественного украинского воина остановилось 25 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"С глубокой печалью и болью в сердце сообщаем, что 25 июля 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Садки Сумской области погиб Салий Андрей Николаевич. Младший сержант, разведчик 132-го отдельного разведывательного батальона в составе Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Сначала защитник Украины считался пропавшим без вести. Надежда жила в сердцах родных и побратимов, и, к сожалению, впоследствии подтвердилась страшная весть – воина больше нет с нами.

Что известно о Герое

Андрей Николаевич был верным сыном Украины, преданным воином, мужественным защитником, который до последнего вздоха выполнял свой долг перед Родиной. Его смелость, сила духа и несокрушимая вера в победу навсегда останутся в памяти тех, кто его знал и любил.

"Выражаем искренние соболезнования семье погибшего — маме Елене Васильевне, брату Роману, сестре Наталье, жене Елизавете, сыну Матвею, теще Виктории Владимировне, а также всем близким, друзьям, коллегам и собратьям. Разделяем с вами эту невыразимую боль утраты", – добавили в пресс-службе.

