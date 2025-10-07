Безумные очереди и переполненные маршрутки: в Киеве из-за тревоги возник транспортный коллапс. Фото и видео

В Киеве во вторник, 7 октября, из-за угрозы атаки дронов-камикадзе со стороны страны-террориста РФ частично не работала городская подземка. После отмены воздушной тревоги на некоторых станциях наблюдался настоящий коллапс, а маршрутки столицы были переполнены.

Об этом сообщили в социальных сетях. Жителей города призвали не игнорировать сообщения об опасности.

Что известно

Так, утром, в 7:56, в столице объявили воздушную тревогу из-за опасности атаки дронов-камикадзе. Вследствие этого, останавливалось движение наземной части киевского метрополитена почти на 1,5 часа.

Как сообщили в соцсетях, в метро наблюдались огромные очереди, в частности, на платформах собралось большое количество пассажиров.

Чтобы доехать с левого на правый берег города и наоборот, киевляне выбрали наземный общественный транспорт и маршрутки. Однако даже последних не хватало на всех – возле станции метро "Черниговская" заметили маршрутный автобус, который от переполнения наклонило до земли.

