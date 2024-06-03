Без осадков и до +28°С: прогноз погоды по Киевской области на 3 июня

В Киеве и Киевской области в понедельник, 3 июня, облачно с прояснениями, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +28°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 3 июня по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области 23-28°С, в Киеве 25-27°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +25°С…+27°С; Мироновка +26°С…+28°С; Фастов +24°С…+26°С; Яготин +25°С…+27°С; Барышевка +25°С…+27°С; Борисполь +25°С…+27°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что до 4 июня объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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