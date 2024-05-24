Без осадков и до +27°С: прогноз погоды по Киевской области на 25 мая

В Киеве и Киевской области в субботу, 25 мая, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +27°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 25 мая по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью 11-16°С, днем 22-27°С; в Киеве ночью 13-15°С, днем около 25°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что до 26 мая включительно по Киевщине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 25 мая облака, которые появятся в Киеве днем, продержатся недолго – вечером ожидается ясная погода. Без осадков.

Напомним, Киев посетило метеорологическое лето. Согласно данным специалистов, это произошло 18 мая, когда произошел постоянный переход среднесуточной температуры воздуха в городе из-за +15,0 ° С в сторону ее повышения. Метеорологическая весна длилась в столице 115 дней.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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