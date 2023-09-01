Без осадков и до +27°С: подробный прогноз погоды по Киевщине на 2 сентября

В Киеве и Киевской области в субботу, 2 сентября, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +27°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 2 сентября по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 9-14°С, днем 22-27°С; в Киеве ночью 12-14°С, днем около 25°С. Обратите внимание, 2-4 сентября чрезвычайный уровень пожарной опасности", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +23°С…+25°С; Мироновка +24°С…+26°С; Фастов +22°С…+24°С; Яготин +23°С…+25°С; Барышевка +23°С…+25°С; Борисполь +23°С…+25°С.

В Укргидрометцентре добавили, что в следующие 5 суток по Киевщине будет преобладать погода без осадков, лишь 3 и 4 сентября днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью +13°С...+15°С, днем около +25°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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