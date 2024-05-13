Без осадков и до +16°С: прогноз погоды по Киевской области на 14 мая

В Киеве и Киевской области во вторник, 14 мая, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +16°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 14 мая по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью 1-6°С тепла, на поверхности грунта заморозки 0-5°С, днем 11-16°С тепла; в Киеве ночью 3-5°С тепла, днем 12-14°С", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что 14-16 мая по Киевщине (кроме района Чернобыля) объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 14 мая пасмурная погода будет держаться в Киеве весь день, утром ожидается недолгое прояснение. Без осадков.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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