Бетонные плиты, песок и причал для 'Ракет': как выглядела Оболонская набережная в Киеве в 1970-х годах. Фото

Оболонская набережная в Киеве - любимое место прогулок жителей столицы. Но в 1970-х годах здесь еще не было застройки, а добраться сюда из "центра" города можно было на корабле.

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Уникальную панораму опубликовали в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. В наши дни эта локация выглядит совсем по-другому.

"1970-е. Оболонская набережная. Застроек еще нет. А первые жители массива туда возил небольшой корабль", – говорится в сообщении.

Как уточнили участники сообщества, корабль "Ракета" на этот причал от станции метро Днепр отправлялся каждые 20 минут. Стоимость одного билета составляла тогдашние 10 копеек. Кроме того, на снимке – залив Собачье устье, где рядом находились дачи киевлян.

Напомним, Андреевский спуск и Замковая гора являются неотъемлемой частью истории Киева. Благодаря фотографиям 1860-х годов мы можем увидеть эти знаковые места столицы.

Во время Второй мировой войны Киев более двух лет находился под германской оккупацией. Благодаря уникальным фото мы можем увидеть, каким был город с 1941 по 1943 год.

Как сообщал OBOZ.UA, в первой половине 20-го века из Киева в Бровары можно было доехать без пересадок. Для этого существовал специальный бензотрамвай, соединявший центр города столицы и Почтовую площадь.

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