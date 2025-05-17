Автостанция вместо речного вокзала: как выглядела Почтовая площадь Киева в 1954 году. Фото

Почтовая площадь в Киеве является неотъемлемой частью исторической части Подола. Но в середине 1950-х годов здесь, вместо Речного вокзала, была Автобусная станция.

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Архивный снимок был опубликован в сообществе "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. В наши дни эта локация выглядит совсем иначе.

"1954 год. Автобусная станция на Почтовой площади в Киеве – важная часть городской жизни", – говорится в сообщении.

На опубликованном снимке можно увидеть, как выглядела одна из старейших площадей столицы Украины до того, как там построили Речной вокзал. Как отметил один из пользователей сообщества, автостанция перестала существовать в 1960-х годах.

Напомним, на официальных снимках советских времен Киев - зеленый город, с прекрасной архитектурой и улыбающимися жителями. Однако, благодаря работам украинского фотографа Александра Ранчукова мы можем увидеть другую столицу и ее жителей, какими они были в 1970-1980-х годах.

Старые фото дают нам невероятную возможность заглянуть в историю Киева и увидеть его с разных ракурсов. Например, как в 1911-м году на рынке торговали уличной едой.

Как сообщал OBOZ.UA, Труханов остров в наши дни – известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистский. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем мать родила" здесь начали еще в 1918 году.

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