УкраїнськаУКР
русскийРУС

Автостанция вместо речного вокзала: как выглядела Почтовая площадь Киева в 1954 году. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
2,5 т.
Автостанция вместо речного вокзала: как выглядела Почтовая площадь Киева в 1954 году. Фото

Почтовая площадь в Киеве является неотъемлемой частью исторической части Подола. Но в середине 1950-х годов здесь, вместо Речного вокзала, была Автобусная станция.

Видео дня

Архивный снимок был опубликован в сообществе "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. В наши дни эта локация выглядит совсем иначе.

"1954 год. Автобусная станция на Почтовой площади в Киеве – важная часть городской жизни", – говорится в сообщении.

Автостанция вместо речного вокзала: как выглядела Почтовая площадь Киева в 1954 году. Фото

На опубликованном снимке можно увидеть, как выглядела одна из старейших площадей столицы Украины до того, как там построили Речной вокзал. Как отметил один из пользователей сообщества, автостанция перестала существовать в 1960-х годах.

Автостанция вместо речного вокзала: как выглядела Почтовая площадь Киева в 1954 году. Фото

Напомним, на официальных снимках советских времен Киев - зеленый город, с прекрасной архитектурой и улыбающимися жителями. Однако, благодаря работам украинского фотографа Александра Ранчукова мы можем увидеть другую столицу и ее жителей, какими они были в 1970-1980-х годах.

Старые фото дают нам невероятную возможность заглянуть в историю Киева и увидеть его с разных ракурсов. Например, как в 1911-м году на рынке торговали уличной едой.

Как сообщал OBOZ.UA, Труханов остров в наши дни – известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистский. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем мать родила" здесь начали еще в 1918 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!