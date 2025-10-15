Автобусы для эвакуации из Киева: в КГГА опровергли информацию из соцсетей

В соцсетях появилась информация о том, что городские власти Киева якобы готовят эвакуационные автобусы для людей. Однако эта фраза вырвана из контекста, а в реальности проект предусматривает переоборудование транспорта под реанимационно-эвакуационные нужды – в частности, для эвакуации тяжело раненных.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Украинцев призвали доверять только официальным источникам.

Что известно

Так, в среду, 15 октября, в социальных сетях появилась информация о том, что КГГА якобы готовит эвакуационные автобусы для вывоза людей. При этом никакого уточнения относительно этого проекта не сообщалось.

Со своей стороны, в городской власти отметили, что фраза о якобы подготовке Киевом эвакуационных автобусов для жителей манипулятивно вырвана из контекста.

"Киев не готовит автобусы для эвакуации населения! Специалисты автотранспортного предприятия КГГА, которые осуществляют ремонт и переоборудование транспортных средств по заказу военных, среди прочего работают над проектом переоборудования автобуса под реанимационно-эвакуационные нужды. В частности, для эвакуации тяжело раненных", – подчеркнули в пресс-службе.

В КГГА призвали медиа и блогеров не распространять недостоверную информацию и не создавать поводы для паники.

