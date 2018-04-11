Принц Чарльз посетил племя в Австралии 4.6т

Сын британской королевы Елизаветы II принц Чарльз посетил племя йолнгу в Австралии, где ему устроили торжественный прием.

Принц примерил традиционный головной убор народа, прогулялся по деревне и посмотрел выступление местных танцоров.

К тому же, аборигены показали один из своих способов лечить болезни. Для этого они использовали духовой инструмент диджериду, один из концов которого они приложили к груди принца Чарльза.

После окончания местного лечения принц заверил, что чувствует себя лучше.