Принц Чарльз посетил племя в Австралии

Принц Чарльз посетил племя в Австралии4.6т
Сын британской королевы Елизаветы II принц Чарльз посетил племя йолнгу в Австралии, где ему устроили торжественный прием.
Принц примерил традиционный головной убор народа, прогулялся по деревне и посмотрел выступление местных танцоров.
К тому же, аборигены показали один из своих способов лечить болезни. Для этого они использовали духовой инструмент диджериду, один из концов которого они приложили к груди принца Чарльза.
После окончания местного лечения принц заверил, что чувствует себя лучше.