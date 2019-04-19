"Нокаут?" Непереможний український боксер висловився про дебати

Непереможний український боксер Тарас Шелестюк оригінально висловився про дебати кандидатів у президента Петра Порошенка і Володимира Зеленського.

Дискусія претендентів на перемогу в другому турі виборів проходить у п'ятницю, 19 квітня. OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію дебатів.

Наш середньоваговик на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook у жартівливій формі поцікавився у своїх співвітчизників, чого вони чекають від дебатів. "Друзі, як думаєте, чи буде сьогодні нокаут у передвиборних дебатах на НСК "Олімпійський"?" – написав Шелестюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Згідно з даними Центру соціологічних досліджень імені Михайла Драгоманова, станом на 18 квітня, розрив між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком різко скоротився. За шоумена готові проголосувати 54% українців, а за чинного главу держави – 44,1%.

Раніше Соціологічна група "Рейтинг" опублікувала дані соцопитування, згідно з яким за Володимира Зеленського в другому турі виборів готові проголосувати 73% українців, а за Петра Порошенка – 27%.

Голова правління ВГО "Громадянська мережа "Опора" Ольга Айвазовська висловила припущення, що дебати між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком можуть вплинути на думку виборців, адже у громадян буде можливість побачити відповіді кандидатів у президенти на гострі питання в прямому ефірі.

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