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"За кого голосувати? Що в Ростові говорять?" Януковича яскраво затролили в мережі

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Екс-президента України Віктора Януковича, який втік у Росію, закликали назвати, кого з двох кандидатів – Петра Порошенка або Володимира Зеленського він підтримує на виборах.

З таким жартівливим зверненням у Facebook виступив український продюсер, ведучий популярного ТБ-шоу "Караоке на Майдані" Ігор Кондратюк.

"Що ж Янукович відмовчується? Вікторе Федоровичу! Що там у Ростові говорять? За кого голосувати, гарант ви хр*нов? Порадьте вашим виборцям – вони, дурні, нікуди не поділися! З двох фіналістів, хто є представником геноциду української нації? А хто – навпаки? Кого ви бачите в новорічну ніч під ялинкою? Астанавітє своє мовчання, праффесоре!" – написав він.

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Особи
Ігор КондратюкВіктор Янукович
Місце
Україна
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