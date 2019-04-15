"За кого голосувати? Що в Ростові говорять?" Януковича яскраво затролили в мережі

Екс-президента України Віктора Януковича, який втік у Росію, закликали назвати, кого з двох кандидатів – Петра Порошенка або Володимира Зеленського він підтримує на виборах.

З таким жартівливим зверненням у Facebook виступив український продюсер, ведучий популярного ТБ-шоу "Караоке на Майдані" Ігор Кондратюк.

"Що ж Янукович відмовчується? Вікторе Федоровичу! Що там у Ростові говорять? За кого голосувати, гарант ви хр*нов? Порадьте вашим виборцям – вони, дурні, нікуди не поділися! З двох фіналістів, хто є представником геноциду української нації? А хто – навпаки? Кого ви бачите в новорічну ніч під ялинкою? Астанавітє своє мовчання, праффесоре!" – написав він.

Вибори в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 березня в Україні пройшли вибори президента. За результатами голосування у другому турі змагалися Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

В Україні 21 квітня відбудеться другий тур виборів президента. Українці можуть перевірити онлайн, чи є вони у виборчих списках.

ЦВК затвердила витрати на другий тур виборів президента.

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