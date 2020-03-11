Відома порноактриса, колишня учасниця шоу "Дом-2" Олена Беркова 11 березня відзначає свій день народження.

Так, їй виповнюється 35 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися, чим відома Олена Беркова, як вона виглядає і як змінилася з часів своєї участі в "Дом-2".

Олена Беркова news.myseldon.com

Олена Беркова народилася 11 березня 1985 року в Мурманську. У дитинстві з родиною переїхала до Миколаєва. У 1999 році Олена Беркова почала кар'єру моделі.

Порноактрисою Олена Беркова стала наприкінці 2003 року, а 2004-го вона переїхала до Санкт-Петербургу.

Олена Беркова versiya.info

Протягом двох місяців вона була учасницею реаліті-шоу "Дом-2", проте була дискваліфікована з проекту після того, як спливли скандальні подробиці її особистого життя, в тому числі зйомки в порнофільмах.

Особливу популярність в Росії отримав фільм "Дом 2, або Як зайнятися любов'ю з Оленою Берковою" (2004).

Олена Беркова на шоу "Дом 2" dom2.fans

Зараз Олена Беркова їздить Росією з еротичним шоу The BERKOVA, вона також будує кар'єру співачки, знімає кліпи.

Беркова також володіє чотирма шлюбними агентствами в Санкт-Петербурзі, Криму, в Миколаєві. У порноакторки є свій магазин інтимних аксесуарів.

Крім того, Беркова є обличчям пароплавної компанії "Сільвія-Лайнс" на Балтійському морі.

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