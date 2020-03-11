Відома порноактриса, колишня учасниця шоу "Дом-2" Олена Беркова 11 березня відзначає свій день народження.
Так, їй виповнюється 35 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися, чим відома Олена Беркова, як вона виглядає і як змінилася з часів своєї участі в "Дом-2".
Олена Беркова
news.myseldon.com
Олена Беркова народилася 11 березня 1985 року в Мурманську. У дитинстві з родиною переїхала до Миколаєва. У 1999 році Олена Беркова почала кар'єру моделі.
Порноактрисою Олена Беркова стала наприкінці 2003 року, а 2004-го вона переїхала до Санкт-Петербургу.
Олена Беркова
versiya.info
Протягом двох місяців вона була учасницею реаліті-шоу "Дом-2", проте була дискваліфікована з проекту після того, як спливли скандальні подробиці її особистого життя, в тому числі зйомки в порнофільмах.
Особливу популярність в Росії отримав фільм "Дом 2, або Як зайнятися любов'ю з Оленою Берковою" (2004).
Олена Беркова на шоу "Дом 2"
dom2.fans
Зараз Олена Беркова їздить Росією з еротичним шоу The BERKOVA, вона також будує кар'єру співачки, знімає кліпи.
Беркова також володіє чотирма шлюбними агентствами в Санкт-Петербурзі, Криму, в Миколаєві. У порноакторки є свій магазин інтимних аксесуарів.
Крім того, Беркова є обличчям пароплавної компанії "Сільвія-Лайнс" на Балтійському морі.
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Беркова - бліц! 1. Як зазвичай проводиш вихідні? - у вихідні найчастіше робота - гастролі, якщо вдома, то у нас культурна програма. Гуляємо, якісь пригоди моїм чоловікам зазвичай придумую. 2. Коли ж ти займаєшся собою ?! - як тільки є час забігаю в @ seven.sky.nails і зазвичай в 4 руки дівчата швидко наводять красу. 3. У тебе є друзі-хлопці? - да, багато 4. Коли-небудь змінювала своєму хлопцеві? - звичайно))) і не только😉 5. Можна я дізнаюся твої слабкі сторони? - дурна, вульгарна, стара і страшна німфоманка🤗 хоча ... ой! Ви ж про слабкі ... 🤔 6. Якщо тебе застукають за мастурбацією, ти -продовжити, зупинишся, вдаючи, що нічого не було? - дивлячись хто) якщо мій чоловік, так я буду намагатися щоб застукав і продовжимо разом) 7. Ти зараз займаєшся спортом? Якщо так, то яким? - немає, тільки фітнес 8. Якщо б можна було пірнути в будь-який басейн, що б там було? - ліфтинг желе))) 9. Часто мрієш? - завжди 10. Яке у тебе найбільш непросте і складне рішення в життя? - немає складних рішень, це просто цікаві пригоди - квест, в якому краще стати організатором 11. Які рішення вважаєш правильними? - майже всі - бо вони мої, а значить за визначенням правильні - ніхто не може знати, як мені правильно, крім мене, тому що це мій шлях. # Беркова # дом2 # еленаберкова # приз # сексуальнийдень # 4рукі # красівиеногі # радості # манікюр
Беркова - бліц про партнерах і чоловіків! 1. Як часто відпочиваєш? - тепер так часто, як хочеться ☀️ 2. Вибір купальника залежить від чого ?! - по-перше від якості! По-друге від наявності та якості партнера! Сьогодні я в @elini_shop 3. Поясни ?! - якість відмінна! А якщо про партнера, то, за відсутності такої, щоб відчувати себе в безпеці доводиться одягатися скромніше бажаного. Якість партнера – якщо він не дуже розумний, то доведеться одягати те що йому подобається йому (але це швидко змінюється))), тому що якщо він класний - можна розгулятися і надіти то що ти хочеш! Як я сегодня🤗 Мені необхідно робити що хочу і одягатися як хочу! Як і всім, але деякі здатні терпеть👹 4. А раніше одягала що хотіла ?! - не всім же бути класними ... 🤗 Тому я тут і саме в тому що подобається мені! 5. Як далеко ти можеш зайти на першому побаченні? - як завгодно, хоч назавжди 6. Ти віриш в любов усього життя? - я знаю про неї і живу 7. Найбільший недолік відносин? - ми самі! Твій партнер - лише дзеркало, у взаємодії він проявляється, в залежності від твоїх вихідних, таким чином все внутреннии особисті проблеми вилазять назовні. Все неприйнятне, ми притягуємо, що категорично відкидаємо обов'язково отримаємо. І все що нас дратує - це наші проблеми, а не партнера і не його треба змінювати, а працювати над собою. 8. Які вчинки відрізняють хлопчика від чоловіка? - традиційно серйозні, в моєму випадку навпаки несерйозні, коли людина вже в розумінні і прийнятті того що немає нічого надто серйозного А ви відпочиваєте так часто, як хочеться ?! # Беркова # дом2 # еленаберкова # приз # сексуальнийдень # купальники # кінотавр30 # сочи # перлина
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