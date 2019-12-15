Головна Новини
15 грудня • оновлено в 09:08
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Без дієт!" Легендарна гімнастка поділилася секретами краси і здоров'я

Читати матеріал російською

Олімпійська чемпіонка 1980 року по спортивній гімнастиці Стелла Захарова поділилась з жінками секретами краси і здоров'я.

"Перш за все потрібно поважати себе. Друге – мати культуру здоров'я. І найголовніше в моєму житті – це спорт", – зізналася легендарна українська гімнастка і мати двох дітей в програмі "Гостре питання" на ObozTV.

Зараз 56-річна Захарова займається спортом 5 разів на тиждень.

"Три рази в тиждень я бігаю на тренажері і роблю комплекс вправ, і 2 рази в тиждень займаюся кінним спортом, який дуже люблю. У житті треба знаходити моменти для себе", – розповіла вона.

Новини
"Буде в кайф!" Тренер розповів, як змусити себе робити зарядку

За словами спортсменки, вона не сидить на дієтах, але прагне харчуватися здоровою їжею.

"Чесно сказати, я їм усе. У мене немає якихось режимів або дієт. Але я намагаюся харчуватися здоровою їжею. Треба рухатися, треба багато тренуватися, треба правильно харчуватися. Якщо ви харчуєтеся неправильно і перебіжками – десь кола, десь то бутерброд – то не чекайте красивої фігури ", – підкреслила Захарова.

Гімнастка уточнила, що любить рибу і морепродукти, їсть багато салатів і мінімум хліба, вибираючи тільки бездріжджовий.

"Дуже люблю пасту, але завжди її роблю з якимось соусом з овочів. Пасту грубого помелу", – поділилася вона.

Новини
Як схуднути: озвучено "жирні" плюси здорового харчування

"Ви повинні самі себе контролювати, – порадила Захарова. – Якщо іноді в 9-10 годин вечора з'їси шматочок шоколаду, то повірте, нічого не буде. Але якщо з'їси вже 5 шматочків ... Існує норма. Коли людина сідає і з'їдає тарілку борщу, шматок ковбаси з батоном і каже "я нічого не їв" – звичайно, це може призвести до ".

А один з головних пріоритетів, на її думку, це сім'я.

"Коли у тебе благополуччя в родині, коли ви один одного любите і у вас взаєморозуміння – це запорука величезного успіху", – запевнила знаменита чемпіонка.

Стелла Захарова

Стелла Захарова

Раніше секретами правильного харчування і красивої фігури в ефірі ObozTV поділилася знаменита українська спортсменка, абсолютна чемпіонка світу з фітнесу Оксана Оробець.

Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Новини ObozTV" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Наталія Глазова
Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV здоров'я Дієти та фітнес
Особа
Стелла Захарова
Теги
спорт Вправи харчування
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги