"Без дієт!" Легендарна гімнастка поділилася секретами краси і здоров'я

Олімпійська чемпіонка 1980 року по спортивній гімнастиці Стелла Захарова поділилась з жінками секретами краси і здоров'я.

"Перш за все потрібно поважати себе. Друге – мати культуру здоров'я. І найголовніше в моєму житті – це спорт", – зізналася легендарна українська гімнастка і мати двох дітей в програмі "Гостре питання" на ObozTV.

Зараз 56-річна Захарова займається спортом 5 разів на тиждень.

"Три рази в тиждень я бігаю на тренажері і роблю комплекс вправ, і 2 рази в тиждень займаюся кінним спортом, який дуже люблю. У житті треба знаходити моменти для себе", – розповіла вона.

За словами спортсменки, вона не сидить на дієтах, але прагне харчуватися здоровою їжею.

"Чесно сказати, я їм усе. У мене немає якихось режимів або дієт. Але я намагаюся харчуватися здоровою їжею. Треба рухатися, треба багато тренуватися, треба правильно харчуватися. Якщо ви харчуєтеся неправильно і перебіжками – десь кола, десь то бутерброд – то не чекайте красивої фігури ", – підкреслила Захарова.

Гімнастка уточнила, що любить рибу і морепродукти, їсть багато салатів і мінімум хліба, вибираючи тільки бездріжджовий.

"Дуже люблю пасту, але завжди її роблю з якимось соусом з овочів. Пасту грубого помелу", – поділилася вона.

"Ви повинні самі себе контролювати, – порадила Захарова. – Якщо іноді в 9-10 годин вечора з'їси шматочок шоколаду, то повірте, нічого не буде. Але якщо з'їси вже 5 шматочків ... Існує норма. Коли людина сідає і з'їдає тарілку борщу, шматок ковбаси з батоном і каже "я нічого не їв" – звичайно, це може призвести до ".

А один з головних пріоритетів, на її думку, це сім'я.

"Коли у тебе благополуччя в родині, коли ви один одного любите і у вас взаєморозуміння – це запорука величезного успіху", – запевнила знаменита чемпіонка.

Стелла Захарова

Раніше секретами правильного харчування і красивої фігури в ефірі ObozTV поділилася знаменита українська спортсменка, абсолютна чемпіонка світу з фітнесу Оксана Оробець.

Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

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