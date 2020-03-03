З новобудовою немає проблем? Дізнайтеся про порушення на НЕРУХОМІ

Ринок первинної нерухомості в Україні – неповороткий та важкий механізм. Аби будівництво набуло статусу законного і відповідало всім будівельним нормам, забудовнику спершу потрібно пройти не менш ніж десять відповідних процедур та отримати дозвільні документи. Не всі будівельні компанії готові жертвувати часом і втрачати прибуток, тому нерідко вдаються до порушень.

Таким чином, більше половини столичних новобудов наразі входять в категорію ризикових: фігурують в кримінальних справах, зводяться на землях без відповідного цільового призначення та не мають ліцензій на будівельні роботи.

Не довіряй, а перевіряй

Як показав недавній сумний досвід тисяч українських інвесторів – репутація забудовника нічого не варта. Пастка у вигляді банкрутства будівельної компанії підступна і в неї легко потрапити, якщо не знати, на що слід звертати увагу і де шукати необхідну інформацію.

Проблема також у тому, що навіть ті дані, які відповідно до закону повинні бути у відкритому доступі, не завжди можна безперешкодно отримати.

Водночас важливо розуміти наступне: вагома частина українських ЖК споруджується всупереч державним будівельним нормам. Тому покупцям і інвесторам у будівництво обов’язково необхідно належним чином перевіряти новобудови та оцінювати всі ризики, які можуть виникнути. Так як будь-яке порушення норм – це, у кращому випадку, короткочасне відкладання строку здачі об’єкта в експлуатацію, а у гіршому – довгобуд с незрозумілими перспективами.

OBOZREVATEL реагує

Кількість ошуканих інвесторів така значна й продовжує зростати, в основному, через відсутність доступної інформації про український ринок нерухомості.

Тому на OBOZREVATEL було створено розділ НЕРУХОМІ, де в одному місці будуть зібрані оцінки експертів, рейтинги та статті, які допоможуть українцям орієнтуватися в сучасній ситуації на ринку первинного житла.

"У сфері нового житлового будівництва в Україні є три великі проблеми: терміни, якість і правова база. Зміни в будівельній галузі відбуваються, але недостатньо ефективно. Українці залишаються незахищеними перед недобросовісною поведінкою учасників ринку. Тому новий ресурс НЕРУХОМІ є відповіддю на запит сьогодення. Для українців – це можливість обирати житло більш виважено та не інвестувати в об'єкти низької якості з порушеннями законодавства. Для OBOZREVATEL – погані будівельні об'єкти аргументовано називати поганими", – зазначив шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ресурс НЕРУХОМI представив авторську систему рейтингу новобудов, що допомагає швидко отримати інформацію про житлові об'єкти та дозволяє зручно порівнювати українські ЖК.

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