С новостройкой нет проблем? Узнайте о нарушениях на НЕРУХОМІ

Рынок первичной недвижимости в Украине – неповоротливый и тяжелый механизм. Чтобы строительство получило статус законного и соответствовало всем строительным нормам, застройщику необходимо предварительно пройти не менее десяти соответствующих процедур и получить разрешительные документы. Не все строительные компании готовы жертвовать временем и терять прибыль, поэтому нередко прибегают к нарушениям.

Таким образом, больше половины столичных новостроек сейчас входят в категорию рисковых: фигурируют в уголовных делах, сооружаются на землях без соответствующего целевого назначения и не имеют лицензий на строительные работы.

Не доверяй, а проверяй

Как показал недавний печальный опыт тысяч украинских инвесторов – репутация застройщика ничего не стоит. Ловушка в виде банкротства строительной компании коварна и в нее легко попасть, если не знать, на что следует обращать внимание и где искать необходимую информацию.

Проблема также в том, что даже те данные, которые согласно закону должны быть в открытом доступе, не всегда можно беспрепятственно получить.

В то же время важно понимать следующее: значительная часть украинских ЖК возводится вопреки государственным строительным нормам. Поэтому покупателям и инвесторам в строительство обязательно необходимо должным образом проверять новостройки и оценивать все риски, которые могут возникнуть. Так как любое нарушение норм – это, в лучшем случае, кратковременное откладывание срока сдачи объекта в эксплуатацию, а в худшем – долгострой с непонятными перспективами.

OBOZREVATEL реагирует

Количество обманутых инвесторов такая значительная и продолжает расти, в основном, из-за отсутствия доступной информации об украинском рынке недвижимости.

Поэтому на OBOZREVATEL был создан раздел НЕРУХОМІ, где в одном месте будут собраны оценки экспертов, рейтинги и статьи, которые помогут украинцам ориентироваться в современной ситуации на рынке первичного жилья.

"В сфере нового жилищного строительства в Украине есть три большие проблемы: сроки, качество и правовая база. Изменения в строительной отрасли происходят, но недостаточно эффективно. Украинцы остаются незащищенными перед недобросовестным поведением участников рынка. Поэтому новый ресурс НЕРУХОМІ является ответом на запрос современности. Для украинцев – это возможность выбирать жилье более взвешенно и не инвестировать в объекты низкого качества с нарушениями законодательства. Для OBOZREVATEL – плохие строительные объекты аргументированно называть плохими", – отметил шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар.

Как сообщал OBOZREVATEL, ресурс НЕРУХОМІ представил авторскую систему рейтинга новостроек, что помогает быстро получить информацию о жилых объектах и позволяет удобно сравнивать украинские ЖК.

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