Рейтинг новобудов: експерти оцінили українські ЖК

Ресурс НЕРУХОМI представив авторську систему рейтингу новобудов, яка дозволяє зручно порівнювати ЖК між собою і допомагає швидко отримати розуміння про житлові об'єкти.

Що в основі рейтингу

Команда ресурсу використовувала результати опитування фокус-групи. До неї увійшли люди, що придбали квартиру в період останніх 12 місяців або знаходяться в процесі її придбання.

Учасники групи виділяли ключові аспекти, за якими обирали житло. А також ті моменти, де їх чекали розчарування і неприємні сюрпризи.

Таким чином, в рейтинг увійшли такі показники: стадія будівництва, документи, локація, парковка, вартість утримання, відповідність нормам, енергоефективність, екологія і настрій ринку.

Як присвоюються бали

При розробці рейтингу використовували 10-бальну систему і два основних підходи: оцінка відповідності та оцінка всередині діапазону показників.

Наприклад, якщо призначення земельної ділянки під будівництво відповідає намірам забудови – 10 баллів, а якщо не відповідає – 1. Чим ближче до супермаркету, тим вищою буде оцінка. Чим далі від об'єкта підвищеної небезпеки, тим також вище бал.

Потім алгоритм розподіляє отримані дані в діапазоні щодо максимального або мінімального значення і надає їм бали від 1 до 10. При відсутності інформації присвоюється 0 балів.

Як підсумковий рейтинг виводиться середня оцінка, тому окремий показник не може повністю "опустити" сумарний бал об'єкта.

"Нам часто задають питання, як ціна впливає на рейтинг. Безпосередньо – ніяк. Ціна – це похідна від інших показників, за якими варто вибирати житло. При виборі об'єктів на сайті є фільтр по ціні, але на рейтинг впливають тільки параметри якості, комфорту і безпеки. В ідеалі на ринку нерухомості найбільш якісні об'єкти повинні бути найдорожчими і навпаки. Але наш ринок поки далекий від ідеалу", – зазначила СЕО проекту НЕРУХОМІ Ірина Городецька.

Експертиза

Рейтинг дозволяє отримати загальне розуміння про ЖК. Проте залишаються деталі, які вимагають більш детального розкриття. Тому поступово рейтинги доповняться коментарями експертів щодо плюсів і мінусів, нюансів та ризиків у кожному конкретному випадку.

Достовірність інформації

Для заповнення бази даних використовуються тільки достовірні джерела інформації. Дані публічних карт, документи, які затверджувались уповноваженими організаціями та особами, акредитованими відповідно до норм законодавства.

Варто зазначити, що НЕРУХОМI залишають за собою право запитувати підтвердження будь-якої інформації, наданої забудовником, і змінювати її у разі відсутності підтвердження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, команда експертів ресурсу НЕРУХОМI досліджує і аналізує українські новобудови.

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